Côte d’Ivoire : Yves de Mbella condamné à 12 mois de prison

Mauvaise nouvelle pour Yves de Mbella et son invité. Le tribunal de première instance d’Abidjan condamne l’animateur de (12) mois de prison avec sursis et deux (2) millions Fcfa d’amende pour apologie du viol dans une émission de télévision.

L’invité de l’émission à scandale, le violeur, Kader Traoré, a lui écopé de vingt-quatre (24) mois de prison ferme et 500 mille FCFA d’amende. La justice a également interdit à Yves de Mbella de voyager sur le territoire national pendant deux (2) ans.

Comme annoncé plus tôt, l’animateur déjà sanctionné hier par la Haca à 30 jours de suspension d’antenne, par sa chaine NCI et jusqu’au Comici (remplacement pour la présentation de Miss Côte d’Ivoire 2021, ndlr), avait été placé en garde à vue avec son invité, avant d’être présenté ce jour face aux juridictions dans le cadre d’un flagrant délit d’apologie du viol.

Alors qu’une plainte est également annoncée contre la chaine de la TNT, Yves de Mbella qui flirtait déjà avec les bords dans une émission de radio (Rien à Cacher sur Nostalgie) s’est rendu coupable d’avoir mis en scène un violeur lundi soir en direct en l’incitant à décrire le plaisir qu’il prenait à violer jusqu’à la mise en scène pratique sur un mannequin.