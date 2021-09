Côte d’Ivoire : Vitale surprend ses détracteurs et annonce une bonne nouvelle

La chanteuse de coupé-décalé, Bomisso Nadège, plus connue sous le nom de Vitale, avait annoncé le mercredi 15 septembre 2021 la fin de sa carrière musicale. Une décision qui suscite des réactions de ses fans.

Les messages de soutien, suite à l’annonce de son retrait de la musique provenaient du monde entier et surtout de ses fans. Et l’artiste avait reçu des dizaines de vidéos de soutiens et d’encouragements. Touchée par cette considération à son égard, Vitale décide se réorienter sa carrière.

Dans un message bref, laissé sur sa page Facebook à ses fans, l’artiste Nadège Bomisso dit Vitale, veut orienter sa carrière dans un nouveau sens. Elle a posté le message sur sa page Facebook ce vendredi 16 septembre 2021.

«Abidjan j’arrive !!! On reprend la carrière à zéro plus de place pour la plaisanterie et les plaisantins. Merci infiniment à tous pour la force ! Dieu est avec nous mes Vitamines

Un direct dans quelques jours pour vous dire merci pour tous vos messages vos apels vos conseils oooh surtout vos conseils. God bless you», a-t-elle écrit.

L’artiste nous a habitué aux buzz préfabriqués pour booster sa carrière, serait-elle à nouveau de nous jouer une énorme comédie comme ce fut le cas pour son faux mariage.

Espérons juste que l’artiste trouve les inspirations nécessaires pour faire décoller sa carrière et enfin faire taire ses détracteurs. A la base, Vitale est danseuse professionnelle et a décidé de s’essayer à la musique, il y’a moins de dix ans, Mais sa carrière peine à décoller malgré ses efforts.