Côte d’Ivoire : Venom Cascadeur de retour à l’école, le chanteur dévoile la raison !

Le promoteur de spectacle ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L’Homme Saga dit avoir apprécié la franchise de Carmen Sama sur ses nombreux voyages à l’étranger.

Lors de son passage à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, la belle Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, s’est prononcée en toute sincérité, sur la vie luxueuse qu’elle mène depuis la tragique disparition de son amoureux, Ange Didier Houon alias DJ Arafat.

En effet, Carmen Sama a fait savoir que les séjours dans des hôtels 5 étoiles, les voitures et bien d’autres choses sont des cadeaux que lui offrent ses prétendants.

«Je suis célibataire, mais très courtisée. Ils sont des milliers qui me courent après. Mes voyages, ma vie de luxe, ce sont les prétendants qui me les offrent. La boutique me permet juste de m’équilibrer, sans plus. Mais je suis toujours célibataire», a-t-elle fait savoir.

Ces propos de Carmen Sama, abondamment relayés sur la toile, ont suscité de nombreuses réactions dont celle de Souleymane Kamagaté alias L’homme Saga. Ce dernier estime que la veuve de DJ Arafat n’est vraiment pas un exemple à suivre.

«Ne faites pas croire à nos sœurs et nos filles que, pour vivre une belle vie, il faut se faire entretenir par des pointeurs. C’est possible pour nos sœurs et pour nos filles de vivre une belle vie en travaillant grâce à un business. Oui, celà est très possible.

Il n’existe pas de pointeur qui dépense gratuitement sur une femme. Vous courez un danger, même de faire dépenser un homme sans avoir de rapports avec lui. Vous ne savez pas de quoi serait capable un homme dans cette situation pour se venger», prévient L’homme Saga.

Plusieurs jours sont passés, et Carmen Sama continue de mener sa belle vie. La jeune veuve s’est envolée récemment pour la Turquie d’où elle n’a pas manqué de publier des photos et vidéos de son séjour sur Instagram. De son côté, Souleymane Kamagaté est revu à la charge: «Nouvelle vie des veuves là donne l’impression que leur mari était un frein à leur épanouissement même. Dieu, pardon; donne longue vie à tous les maris parce que quand on voit tout ça, on a peur de mourir même (…) C’est moi je vous demandais de vous marier non ? C’est moi encore je vous dis de ne plus vous marier. Nouvelle vie accélérée des veuves là, fait trop réfléchir», a ironisé L’Homme Saga.

Face aux commentaires de plusieurs internautes selon qui ce message indexe directement la veuve de DJ Arafat, l’époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah a affirmé avoir apprécié la franchise de Carmen Sama concernant le financement de ses nombreux voyages.

«J’ai aimé la sincérité de Carmen qui a avoué clairement que ce sont ses pointeurs qui lui offrent ses voyages contrairement à celles qui tentent de faire croire que c’est leur business…», a réagi Souleymane Kamagaté sur Facebook, rapporte Afrique-sur7.