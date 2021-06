Côte d’Ivoire : une photo rétro de Carmen Sama éblouit les uns et arrache le sourire aux autres

Une photo de Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat datant de plusieurs années mais qui fascine les uns et amuse les autres.

Ce vendredi 25 juin 2021, une ancienne photo qui date de plusieurs années de la star du Showbiz ivoirien et ancienne compagne de DJ Arafat, Carmen Sama, accompagnée de deux autres dames, a refait surface sur les réseaux sociaux. Et depuis, cette photo rétro ne cesse de fasciner les uns et d’amuser les autres.

Cette photo suscite l’admiration de certaines personnes parce qu’elles admirent la beauté, le physique et le teint de Carmen Sama malgré son jeune âge à l’époque. Cependant, d’autres n’arrivent pas à se retenir face à ce cliché, qui, non seulement les amuse mais les forces à réagir en mettant en évidence l’habillement de Carmen Sama et ses amies.