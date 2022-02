Côte d’Ivoire : une femme prend l’image de Carmen Sama et fait du buzz sur la toile avec un tatouage au cou (Photo)

La belle actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues, n’est pas un cœur à prendre. Interrogée justement sur le genre d’homme avec lesquelles elle aimait bien vivre une relation amoureuse, Emma Lohoues a décrit clairement les attitudes de son partenaire.

Même s’il reste dans l’ombre, il existe bel et bien un homme qui fait battre le cœur d’Emma Lohoues. Seulement elle a décidé de ne pas relever son identité au grand public au risque que leur relation ne paie les frais d’une sorte de méchanceté médiatique. Cependant l’on peut déduire dans les dires de la jeune femme qu’elle est complètement sous le charme de son conjoint.

Décrivant le profil idéal pour elle, Emma Lohoues décrivait par ricochet les attitudes de son homme. «Je n’ai pas de style de mec en tant que tel», précise Emma puis de continuer «moi tant que je suis à l’aise avec un gars et qu’il est intelligent et me fait rire et partage les même délires cava. Je n’aime pas les gars coincés. Si un gars est dans un bureau dans une veste et que dans l’intimité c’est quelqu’un de fou on va s’entendre».

On peut donc en déduire aisément que l’homme qui partage la vie de la business woman est le prototype des exigences relatées par celle-ci. Cependant, Emma Lohoues a expliqué qu’elle admire bien les hommes qui démontrent leurs amours de façon naturelle. Excluant carrément son volet star ou influenceuse.

Malheureusement la petite information ne servira plus à la gent masculine. Emma Lohoues étant déjà en couple et pourquoi pas bientôt mariée ?