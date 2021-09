Côte d’Ivoire : «Un gars qui prend des risques», Gims à propos d’Apoutchou National

Depuis plusieurs jours, des rumeurs fusent sur la toile concernant un supposé détournement des fonds du groupe par leur manager. Le groupe Zouglou a rendu public un communiqué via leur compte Facebook, expliquant la situation.

Sans doute, l’un des meilleurs groupes de musique en Côte d’Ivoire depuis des décennies, Yode et Siro traversent des moments de turbulences avec leur manager. En effet, ce dernier itient d’être suspendu de ses fonctions.

«Vu certains manquements graves du code de conduite et du règlement intérieur M. Anicet Sia Bi est suspendu de ses fonctions de manager de Yode et Siro jusqu’à nouvel ordre. De ce fait il ne peut agir et prendre quelques décisions que ce soit pour et au nom du groupe», peut-on lire dans le communiqué.