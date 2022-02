Côte d’Ivoire : Tina Glamour est dans l’attente des dons, après le décès de sa fille bb Carla

L’actrice populaire ghanéenne , Juliet Ibrahim a mis en garde contre l’utilisation de la salive comme lubrifiant lors des rapports s3xuels.

Adressant son avertissement aux hommes, l’actrice dans un post sur sa page Instagram, a déclaré : «Je ne peux pas croire qu’en 2022, je me dispute (encore) avec un ami qui ne voit rien de mal à ces choses. Son excuse était : «Et si c’était un coup rapide» ? Honnêtement, les gars, s’il vous plaît, écoutez-moi ; le vag.in d’une femme est très délicat.

C’est son temple. Aidez-la à le garder propre, sûr et sain. Arrêtez d’utiliser des mains sales et de la salive dessus. Brossez-vous les dents et la langue avant et après le s3xe oral et coupez-vous les ongles avant tout contact. Les germes qui causent les bactéries sont élevés. Les filles, s’il vous plaît, apprenez ces pratiques d’hygiène de base et restez propres.»

Juliet Ibrahim met en garde : «L’utilisation de la salive comme lubrifiant est risquée pour les femmes»

Pendant ce temps, les experts médicaux ont averti à plusieurs reprises que l’application de salive sur le vag.in pour la lubrification pendant les rapports s3xuels pourrait exposer les femmes au risque d’être infectées par des maladies s3xuellement transmissibles.