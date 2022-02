Côte d’Ivoire : Suspect 95 dévoile son single «Fan ou amoureux» en featuring avec Josey

Malgré ses 61 ans, l’artiste béninoise Angélique Kidjo reste très active sur la scène musicale internationale. En effet, elle devrait bientôt entamer une tournée mondiale, qui l’amènera dans plusieurs villes des Etats-Unis.

«Spectrale des USA à venir», a annoncé Angélique Kidjo sur ses réseaux sociaux. Elle commencera d’ailleurs par Aliso Viejo, une municipalité du comté d’Orange située en Californie, le 2 avril prochain.

La diva de la musique béninoise et légende de la musique africaine, Angélique Kidjo, devrait bientôt entamer une tournée américaine. Elle est très attendue à Aliso Viejo, le 2 avril prochain. Trois jours plus tard, elle se produira à Seattle (5 avril), une ville située sur le Puget Sound dans le Nord-Ouest pacifique. Le concert de Tucson est prévu le 7 avril… Scottsdale dans l’État de l’Arizona, accueillera l’artiste le 9 avril.

Une dizaine de jours plus tard, le 23 avril, Angélique Kidjo ira tenir en haleine le public de Berkeley, une ville située sur la rive orientale de la baie de San Francisco, dans le comté d’Alameda. Elle sera également du côté de Hanovre dans l’État du New Hampshire, en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, le 29 avril. La diva se produira aussi le 30 avril au Portsmouth, une ville située dans l’État du New Hampshire, au Nord-Est des États-Unis.

Au mois de mai, deux dates sont à retenir. D’abord le 10 mai, Angélique Kidjo sera en concert à Princeton, dans le New Jersey se trouvant dans le comté de Mercer. Elle terminera ainsi sa grande tournée américaine, le 12 mai, par un dernier spectacle à Austin, la capitale de l’État du Texas. Les internautes se sont lâchés sur la publication de l’artiste, en laissant de nombreux commentaires.

«Je ne sais pas chanter, mais maman tu es une source d’inspiration pour moi, car rien qu’à voir ton parcours, je me dis tout est possible et j’y crois fermement. Merci encore de nous faire rêver et de toujours représenter l’Afrique», a dit El Hadj Boubacar Diomandé.

«Je rêve de t’avoir dans ma belle Salta Argentina… Et on dit que si on veut quelque chose du fond du cœur, si on en rêve fort, l’univers n’aura d’autre choix que d’exaucer ce vœux», espère Claudia Raquel Gonzalez.