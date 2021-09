Côte d’Ivoire : sur les conseils de Debordo Leekunfa, Tiesco le Sultan présente ses excuses à Yvidero

Tiesco le sultan s’était farouchement dressé contre la web comédienne Yvidéro qui avait traduit devant les tribunaux, la lesbienne Love Gugu. Cette dernière avait ouvertement affirmé avoir eu des rapports sexuels avec la comédienne.

«Je me suis désabonné de tous les réseaux de Yvidero et bloqué son numéro WhatsApp car je n’aime pas les lâches. Si dans le game, on doit porter plainte pour un oui ou pour un non, il n’y aura plus de game. Quand on dit game, ça veut dire jeu. Donc si tu ne veux pas jouer avec nous, va te faire encu…», avait lâché Tiesco le sultan.

Près d’un mois après cette affaire, Tiesco le sultan a contacté Yvidero afin qu’elle publie le lien du clip vidéo de sa nouvelle chanson sur sa page Facebook. Et là, la réponse de Yvidero a été très amère.

«Je considère que tu m’as bloquée de partout et que je ne reçois pas tes messages. Bonne promo, bonne soirée. Ma page, ce n’est pas Trace», a répliqué Yvidero. De son côté, Tiesco le sultan a posté la capture de sa conversation avec Yvidero, en y laissant un commentaire.

«La religion musulmane n’est vraiment pas une religion de pardon pour toi ? Tu ne donnes pas envie d’être musulman vraiment. C’est vrai, j’étais fâché contre toi mais avec le temps, j’ai voulu voir ta game et voir ta sagesse pour une réconciliation future. Mais toi, tu ne crois pas en Dieu», a-t-il lancé.

Face à la polémique suscitée par la publication de Tiesco le sultan, ce dernier a finalement présenté ses excuses grâce à la médiation de Debordo Leekunfa.

«Bon, après réflexion et conseils de mon papa Debordo Leekunfa, je demande officiellement PARDON à ma grande sœur Yvidero’show. Raison ou pas, l’humanité est mieux et l’orgueil n’est pas une qualité. Donc toutes mes excuses si je t’ai fait du mal. Dieu est amour et pardon», a écrit Tiesco sur sa page Facebook.

Des excuses acceptées par Yvidéro qui a finalement présenté le lien de la nouvelle chanson de Tiesco le sultan à ses fans. «Mes Étoiles, merci de booster le son de mon petit frère Tiesco LeSultan. La haine ne fait pas partie de ma vie», a-t-elle posté.