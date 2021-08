Côte d’Ivoire : «SKELLY m’avait témoigné publiquement son admiration», Affoussiata Bamba Lamine

L’ancienne ministre de la Communication, Affoussiata Bamba Lamine, a réagi après la mort du chanteur Skelly qui lui avait ouvertement déclaré sa flamme.

En avril 2021, l’artiste Couper-décaler, Skelly, déclarait officiellement sa flamme à l’ancienne ministre ivoirienne de la Communication, Affoussiata Bamba Lamine.

«Mon problème, c’est Affoussiata Bamba Lamine, la fille de Monsieur Bamba Mauriféré qui a créé le Rdr (Rassemblement des Républicains), parce que le Rdr, c’est quelqu’un qui a créé, et c’est le papa d’Affoussiata … Soro Guillaume sait de quoi je parle», avait indiqué Skelly.

Puis d’ajouter: «Dites à Affoussiata, la fille de Bamba Mauriféré, que je l’aime. Souvent, je me masturbe quand je pense à elle … Je suis trop fan de la go là. J’aime la fille là dèh. Je veux déposer cola pour me marier avec elle. Je l’aime, je l’aime, je l’aime et je veux qu’elle me fasse un enfant».

Quelques mois après avoir fait cette déclaration d’amour, Skelly est décédé dans la matinée du mercredi 25 août 2021. Une triste nouvelle qui a fait réagir la ministre Affoussiata Bamba Laminee.

«J’ai appris ce jour (mercredi) la triste nouvelle, celle de la disparition de SKELLY, un artiste qui m’avait témoigné publiquement son admiration. La Côte d’Ivoire est endeuillée par la perte de “l’oiseau rare” comme il aimait à se qualifier lui-même. Il a su à sa façon contribuer à l’essor de notre culture avec son style atypique. J’adresse mes condoléances les plus sincères à la nation. Je souhaite également du courage à sa famille biologique ainsi qu’à l’ensemble des artistes pour traverser cette épreuve. Puissent ces mots apaiser votre chagrin et vous apporter du réconfort. Adieu le petit-fils d’Abla Pokou !», a réagi l’ancienne ministre sur sa page Facebook.