Côte d’Ivoire : Siro fait une révélation sur sa relation avec sa compagne

Le chanteur ivoirien Siro s’est séparé de son épouse avec qui il avait fait 10 ans de mariage et c’est seulement l’année dernière que le divorce a été officialisé.

Cette révélation, il l’a faite lors d’une émission télévisée mercredi 13 octobre 2021. Pour l’artiste, cette séparation n’a altéré en rien leur relation amicale.

«J’ai fait 10 ans de mariage, on s’est quitté il y’a quatre ans et on a divorcé depuis un an. Mais on est tout le temps ensemble, si tu nous vois ensemble tu vas penser qu’on est toujours marié. C’est mon amie, c’est ma pôte sans plus.» A-t-il confié avant de parler des qualités de son ex épouse.

«C’est quelqu’un de bien et on a partagé beaucoup de choses ensemble. Pourquoi garder la petite tâche noire.» Il faut dire que beaucoup auraient crû qu’il étaient toujours mariés et presque tout le monde appréhendait la réaction de son «épouse» lors de la sortie du clip «Coco» où il filait bavette à Emma Lohoues.