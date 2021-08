Côte d'Ivoire : «Sidiki Diabaté a mis Arafat DJ dans les...», Debordo Leekunfa

Le milieu de terrain argentin Ángel di María est ravi d’avoir son compatriote et compatriote Lionel Messi comme coéquipier au PSG. L’arrivée de Messi et la conquête de la Copa América ont comblé Di María.

S’adressant à ESPN, Di María a déclaré : «Je suis plus qu’heureux. Tous mes rêves se sont réalisés en un mois : gagner la Copa América et pouvoir jouer avec Leo dans la même équipe. C’est ce que j’ai toujours voulu. Je ne le crois pas. Aujourd’hui, c’était le premier entraînement, c’est quelque chose d’unique pour moi.»

Interrogé sur la célèbre photo qu’ils ont prise à Ibiza avec Neymar, Verratti et Paredes, le milieu de terrain a commenté que «Leo l’a déjà expliqué. Il était monté là, c’était une coïncidence. Nous allions le rencontrer lui et Paredes, mais Ney vient d’arriver, qui nous a invités chez lui et Verratti qui a rejoint plus tard. On l’a baisé (Messi), on lui a dit de venir, mais il avait déjà tout arrangé avec Barcelone et il nous a dit qu’ils avaient dit aux enfants qu’ils allaient rester. Et après rien, l’histoire s’est retournée».

Di María a également évoqué le départ possible du Français Kylian Mbappé et s’est mouillé, assurant que «Je pense qu’il reste. C’est évident que c’est un joueur que toutes les grandes équipes veulent, mais je pense qu’avec ce que le PSG a maintenant, il ne va pas partir. Mieux vaut que cette équipe ne trouve pas ailleurs».