Côte d’Ivoire : «Si je sortais avec Baïdy A., ce serait une relation discrète», Eudoxie Yao

L’artiste guinéen Kaba Sandana Moussa alias Grand P et la star ivoirienne Eudoxie Yao filent le parfait amour. C’est connu de tous. Cependant, des mauvaises langues ne cessent d’accuser sur la toile, Eudoxie Yao, la go Bobaraba de tromper le guinéen avec d’autres hommes.

Des rumeurs circulant avaient déjà accusé Alpha Sylla, le manager de Grand P, d’être l’amant d’Eudoxie. Le couple Grand P et le manager avaient vertement démenti ces rumeurs et désavoué Bravador, l’auteur de ces allégations, au cours d’un épisode de l’émission Peopl’Emik sur La 3. Aujourd’hui, de nouvelles rumeurs font surface. Cette fois, c’est le richissime homme d’affaires guinéen, Baïdy Aribot, qui est accusé de sortir avec la «Bimbo» ivoirienne.

Pour en avoir le coeur net, Serge Pacôme Didi a joint Eudoxie Yao au téléphone, pour le compte de Média Prime Mag. Il ressort de cet entretien téléphonique qu’il n’est rien. Aux dires d’Eudoxie, ces rumeurs sont l’oeuvre des détracteurs de Baïdy Aribot. Selon elle, si cela était avéré, ce serait «une relation discrète», à l’abri des regards.

«Dire que je ne connais pas ce monsieur serait raconter des contre-vérités. Il est le parrain de Grand P. C’est quelqu’un de très généreux. C’est un grand mécène. Il fait beaucoup pour Grand P. Mais je m’inscris en faux contre cette relation qu’on veut me prêter avec ce monsieur. J’ai beaucoup d’estime pour ce monsieur. Mais nous ne sortons pas ensemble. J’ai été chez lui à domicile avec Grand P. Cette relation inventée de toutes pièces doit être l’œuvre des détracteurs de cet homme.

Mais en voulant lui nuire. C’est vraiment pitoyable. C’est un homme marié. En plus, je connais sa femme et ses enfants. Même si je sortais avec lui, cela n’allait pas être public. Mais une relation discrète. l’hôtel n’allait pas être rendu public. Mais mon éducation ne me permet pas d’entretenir ce genre de relations. C’est vraiment pitoyable. C’est de la méchanceté gratuite», a déclaré Eudoxie Yao.

Les personnes populaires font très souvent face à de terribles rumeurs circulant sur leur compte. C’est aussi le revers de la vie de star. Aucun pan de leur vie privée n’échappe aux curieux «paparazzis».