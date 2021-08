Côte d’Ivoire : «Si c’est l’argent de mon fils là, j’aime ça», Tina Glamour à ses détracteurs

L’organisation de l’anniversaire du décès de la Star ivoirienne du coupé décalé Arafat DJ a engendré plusieurs frictions entre les membres du comité d’organisation avec comme objet de celles-ci la mère de l’artiste Tina Glamour.

C’est justement afin de répondre à ses détracteurs que la mère de l’artiste a tenu à s’exprimer en ces termes. «On me dit que j’aime l’argent… Si c’est l’argent de mon fils là, j’aime ça ! Ceux qui volent avec l’image d’Arafat, mettez vos enfants, mettez vos neveux…

Ceux qui l’année dernière ont fait les soirées au nom de Dj Arafat, des collectes, des tee-shirts, ils n’ont pas pensé à ses enfants à la rentrée scolaire. Si nous la famille ne pensons pas à sauvegarder l’image d’Arafat, qui va le faire ?

J’ai vu des serviettes Arafat, j’ai même vu du lait Arafat… J’ai des comptes à rendre à ses enfants. C’est lui qui me donnait à manger, c’est lui qui payait mon appartement, on doit aussi s’occuper de ses enfants.

On ne le fait pas parce qu’on veut être riche. On le fait parce qu’on aime Ange Didier, on le fait parce qu’on vous aime les chinois. Si on ne fait pas l’An 2, est-ce que la «Chine» va perdurer», Tina Glamour.