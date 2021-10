Côte d’Ivoire : Serey Dié justifie le comportement de Debordo Leekunfa

La belle Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, vient de déclencher une nouvelle polémique sur la toile. En séjour en Turquie, elle a été aperçue aux côtés de l’artiste nigérian, Davido.

Lors d’un passage à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, la belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, s’est prononcée en toute sincérité, sur la vie luxueuse qu’elle mène depuis la tragique disparition de son amoureux, Ange Didier Houon alias DJ Arafat.

En effet, Carmen Sama a fait savoir que ses séjours dans des hôtels 5 étoiles, les voitures et bien d’autres choses qu’elle exhibe, sont des cadeaux que lui offrent ses prétendants.

«Je suis célibataire, mais très courtisée. Ils sont des milliers qui me courent après. Mes voyages, ma vie de luxe, ce sont les prétendants qui me les offrent. La boutique me permet juste de m’équilibrer, sans plus. Mais je suis toujours célibataire», à soutenu Carmen Sama.

Après ce passage télé, la mère de la petite Rafna Houon s’est envolée pour la Turquie d’où elle ne manque pas de poster des photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Mais une photo de Carmen Sama aux côtés d’un ami de son défunt mari, qui n’est autre que le chanteur nigérian Davido, a suscité une vive polémique sur la toile.

Davido serait-il un des prétendants de Carmen Sama ? Si oui, est-ce lui qui lui aurait offert ce voyage en Turquie ? Ou alors, Davido serait-il l’amant de Carmen Sama ? Telles sont entre autres les questions que se posent actuellement de nombreux observateurs, selon Afrique-sur7.