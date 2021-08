Côte d’Ivoire : Serey Dié envoie un message fort à l’artiste Tenor en prison

L’ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, a révélé qu’il luttait contre le diabète depuis 35 ans maintenant.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture du camp de développement des jeunes diabétiques de l’État d’Ogun à Abeokuta, Obasanjo a indiqué que sa gestion efficace de la maladie est la raison pour laquelle il est toujours en vie comme ses amis qui ont été diagnostiqués avec la maladie est décédée.

Il a exprimé l’espoir que le remède à la maladie sera trouvé peu de temps avant sa mort, bien qu’il soit un fait que le diabète n’a pas de remède pour le moment.

Dans ses mots, «J’ai reçu un diagnostic de diabète depuis plus de 35 ans maintenant et me voilà, toujours en train de marcher, je saute toujours de haut en bas, je fais encore beaucoup de choses que beaucoup de gens de mon âge ne peuvent pas faire.

Depuis que j’ai reçu un diagnostic de diabète, un certain nombre de mes amis sont morts et la raison en est qu’ils n’ont tout simplement pas géré leur diabète comme ils devraient le gérer.

Peu importe que vous soyez de type un ou de type deux, jusqu’à présent, il n’y a pas de remède contre le diabète, peut-être qu’il y aura un remède avant que je meure. Mais, je prie pour qu’il y ait une guérison avant que vous ne décédiez.

Vous devez comprendre le type de nourriture que vous devez manger, vous devez vous abstenir complètement de sucre. La quantité de glucides que vous prenez doit être surveillée.

Ne manquez pas vos médicaments, dans votre propre cas, votre injection d’insuline. J’emporte mes médicaments avec moi partout où je vais et je vérifie toujours ma glycémie régulièrement. Ne laissez personne vous faire peur, le diabète n’a pas de remède pour le moment, mais il peut être géré.»