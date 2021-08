Côte d’Ivoire : Saga La Légende abandonne Emma Dobré à DJ Kerozen

Pour la commémoration de l’an 2 du décès de Dj Arafat, l’artiste Coupé décalé, Ariel Sheney, a dévoilé une chanson intitulée «Tala Ndilé» qu’il avait réalisée en featuring avec son ancien mentor.

Une chanson fort appréciée par les mélomanes, comme le témoignent les 638 000 vues cumulées sur Youtube en seulement 4 jours.

Selon Afrique-sur7, pour de nombreux observateurs, cette chanson de l’ancien arrangeur-chanteur de la Yorogang, est la meilleure des chansons en hommage au Daishikan. Cependant, cette chanson n’est pas appréciée de tous, et plus particulièrement de la mère du Beerus Sama, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour.

En effet, La Spendja n’approuve pas le fait qu’Ariel Sheney qui avait tourné le dos à son enfant de son vivant, puisse dévoiler une chanson pour lui rendre hommage. «Message à Juda. Tu as trahi mon fils je t’ai dit, ne sors pas ce titre maintenant qu’il est décédé. Ok», a-t-elle posté sur sa page Facebook ce samedi matin.

Ce message a irrité de nombreux internautes qui ne sont pas passés par quatre chemins pour cracher leurs vérités à Tina Glamour. «Tu exagères à la fin, mon fils ici, mon fils par-là, on t’a vue ici hein, tu as fait quoi pour sa carrière ? On t’a trop défendue. Ça suffit, ça devient de la sorcellerie maintenant», a commenté une Internaute.

«L’histoire entre Ariel et Arafat est déjà ancienne. Et Ariel avait demandé pardon… Mais la vieille, je ne te comprends plus hein ! Tu ne connais pas ce qu’on appelle le pardon ? Tu adores vraiment Dieu ? Et tu gardes rancune comme çà pendant de nombreuses années ? Ton fils est déjà parti. Prie pour le repos de son âme et cesse ces règlements de compte-là ! Ça n’a plus d’importance ! Grandis un peu la vieille et utilise la sagesse. Merci», a chargé un autre internaute.