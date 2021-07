Côte d’Ivoire : Safarel Obiang qualifie le couper décaler de musique aléatoire

Le groupe zouglou Voix des anges ou encore VDA a reçu un véritable coup dur le mardi 14 juin dernier. En effet, le label Shama Prod, structure portant le prénom de l’enfant de Serey Dié et de Josey, a décidé de mettre fin à sa collaboration avec les chanteurs.

«Schama Production informe la communauté des mélomanes ivoiriens et du monde entier, qu’il est mis un terme à la collaboration qui lie l’entreprise au groupe VDA (LA VOIX DES ANGES). À compter de ce jour, la maison de production déclare les membres dudit groupe libres de tout engagement les liant à Schama Production», a informé Schama Prod sur sa page Facebook.

Cette mauvaise nouvelle n’a cependant pas empêché le groupe Vda de sortir deux chansons intitulées «Maudia» et «Krouwaka» le 20 juin dernier. Deux productions qui cartonnent déjà en Côte d’Ivoire et à l’international.

Ce qui explique les nombreuses sollicitations de Jim et Pitch qui devront très bientôt s’envoler pour l’Europe. En effet, le groupe Zouglou a obtenu un Visa français d’une validité d’un an. Une bonne nouvelle que les artistes ont tenu à partager avec leurs fans, via une publication, sur leur page Facebook.

«Quand on te fait du bien, faut pouvoir l’exprimer haut et fort. Merci à Dieu le père. Merci aux autorités françaises. Merci à tous nos fans et mélomanes. 1 an, ce n’est pas petit. Vous avez vraiment fait fort chères autorités», a posté le groupe Vda, rapporte Afrique-sur7.