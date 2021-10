Côte d’Ivoire : Safarel Obiang frappé par un grand malheur !

Invitée, vendredi, sur la chaîne Life Tv, la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama, s’est prononcée sur plusieurs sujets relatives à sa nouvelle vie après le décès d’Arafat. Elle a révélé être très courtisée, même si elle n’est pas prête à envisager une nouvelle relation.

La vie après la mort de Dj Arafat, un véritable défi que Carmen Sama dit relever avec bravoure. D’ailleurs, elle entend très bientôt se remettre en coupe avec un homme qui lui siérait relativement à ses exigences. Invité sur un plateau télé, Carmen Sama s’est montrée plutôt véridique selon ses dires.

Après avoir survolé sur ses rapports avec sa belle famille, qu’elle a dit désormais inexistants, Carmen Sama a révélé qu’elle est fréquemment courtisée par des hommes.

Par conséquent, à ceux qui s’interrogeaient sur son Statut matrimoniale elle a répondu ceci : «Je suis célibataire mais très courtisée ils sont des milliers qui me courent après. Mes voyages, ma vie de luxe, ce sont les prétendants qui me les offrent, la boutique me permet juste de m’équilibrer sans plus, mais je suis toujours célibataire.»

S’agissant de ses rapports, avec les amis de son défunt mari, notamment, les membres de la Yorogang, Carmen Sama dit avoir gardé le contact qu’avec Badro Escobar et qu’il en était mieux ainsi.