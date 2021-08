Côte d’Ivoire : Rufy Doka dévoile les noms des meilleurs amis de DJ Arafat

Depuis la mort tragique de DJ Arafat, sa famille est au cœur de nombreux débats. Rufy Doka, ex-danseur de DJ Arafat, parle des meilleurs amis du Daïshi. Selon lui, Olokpatcha n’en faisait pas partie.

Sur la question, Rufy Doka, un ex-danseur du Daïshi, s’est prononcé et révèle ceux qui étaient les meilleurs amis de DJ Arafat, qui pouvaient lui parler et tout lui dire. Mais selon le jeune danseur, Olokpatcha n’en faisait pas partie bien qu’il fût toujours présent aux côtés de DJ Arafat.

«Il y a beaucoup de pseudo-meilleurs amis d’Arafat, mais ceux qui pouvaient lui parler étaient deux à savoir Manu TGV et Landry Agban. Ce sont eux, j’appelle meilleurs amis de Didier», a révélé Rufy Doka.

«Arafat, tu peux lui rendre un petit service et parce qu’il est content, il va dire ton bon nom comme si tu avais fait quelque chose d’extraordinaire pour lui. Donc il ne faudrait pas que les gens se basent sur ça pour dire qu’ils sont meilleurs amis d’Arafat…Je ne peux pas dire que Olokpatcha était le meilleur ami d’Arafat, car quand Didier partait, les deux ne se parlaient pas. Le même jour de son accident, Didier et lui se sont disputés parcequ’il y a eu un problème sur l’argent des tickets de la première date du Moto Moto Tour…», a expliqué Rufy Doka, dans une publication de First Mag le Vrai ce samedi 21 Août 2021.