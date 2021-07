Côte d’Ivoire : Ramba Junior répond sèchement au rappeur Black M

Le jeune chanteur ivoirien, Ramba Junior, à envoyer un message au rappeur Black M qui était récemment à Abidjan, dans le cadre d’une série de collaborations musicales avec des artistes ivoiriens.

Dans une publication publiée sur son compte Instagram Ramba Junior n’a pas aimé les propos de son aîné. Tout est parti du propos selon lequel Ramba Junior est «traité de comédien par Black M».

«Vieux père BLACK M si tu cherches un comédien-là papa Gohou Michel est là hein. Moi, c’est Ramba junior le rappeur ivoirien le plus influent de ma génération. Tu as été petit, tu as commencé personne ne croyais en toi, je suis fière du travail de moi et mon équipe.

On fait le maximum on attend rien de personne mais Black M on préfère les encouragements que les dénigrements. Sinon tu es chez toi ici et aussi, tu es chez toi Laba bref bienvenue à Babi africain, toujours sage.», a-t-il répondu à Black M.

Quelques heures après, Black M a ensuite répondu au jeune rappeur ivoirien pour l’encourager. «Ramba on n’est ensemble jamais je dénigre, c’est parce qu’on ne s’est pas vus en vrai !!! Je t’encourage fort toi et toute ton équipe !!!»