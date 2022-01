Côte d’Ivoire : qu’a t-il entre Emma Lohoues et Vegedream ? Réponse

Ce jeudi 6 janvier, Cyril HJanouna s’est lâché sur le plateau de TPMP. L’animateur n’a pas hésité à tacler l’un des chroniqueurs de son émission.

En ce début d’année, TPMP démarre sur des chapeaux de roues. Depuis une semaine, Cyril Hanouna est de retour sur le plateau de C8 afin d’animer «Touche pas à mon poste». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 2022 commence bien pour le présentateur de 47 ans.

Sur les réseaux sociaux, ce dernier est fier d’afficher la réussite de son émission. Ce lundi 3 janvier, celle-ci battait d’ailleurs un record exceptionnel. Plus de 2 millions de téléspectateurs s’étaient rassemblés devant le petit écran pour retrouver l’acolyte de Kelly Vedovelli et ses protégés.

«Les équipes font un travail exceptionnel. Et c’est le contenu qui fait que les chiffres soient aussi fous», écrivait l’animateur sur son compte Twitter avant de remercier l’intégralité de ses collaborateurs.

Mais si Cyril Hanouna est heureux de revenir en force en ce mois de janvier, il semblerait que le jeune homme soit aussi dépassé par l’un de ses chroniqueurs. Et cette fois, il ne s’agit pas de Géraldine Maillet, mais bel et bien des Bernard Montiel.

Alors que l’animateur faisait un tour de table en ce jeudi 6 janvier pour introduire la bande, l’ancienne star de TF1 s’est moquée de la tenue du présentateur. Ce dernier avait tenté de masquer le nom de la marque de son survêtement avec du scotch, mais le logo indiquait clairement qu’il s’agissait d’un habit Lacoste. Une remarque que Baba n’a pas du tout apprécié.

Excédé par le chroniqueur, il a alors balancé : «Je ne peux plus le blairer ! Sans déconner, je ne peux plus le blairer ! Dès qu’il dit un truc, il dit une connerie. Sans déconner ! Retourne à l’Élysée et nous fait pas chi** !»

Face au tacle de Cyril Hanouna, Élie Semoun a donc voulu en savoir plus sur ce fameux rôle à l’Elysée. Ce à quoi l’animateur de C8 a répondu : «Il est porte parole… De la porte de l’Elysée !» Heureusement, cette petite attaque était faite avec humour !