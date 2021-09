Côte d’Ivoire : Ordinateur, ex-danseur de Dj Arafat, révèle pourquoi il s’est séparé de son ex-patron

Un coin de voile est enfin levé sur les raisons qui ont motivé le départ du Chorégraphe et danseur de feu Dj Arafat, Ordinateur. Durant l’émission ShowBuzz animée par Dj Mulukuku, Ordinateur est revenu sur les raisons qui ont motivé son départ de la Yorogang.

Selon le danseur, son départ serait justifié par son désir de réaliser des projets personnels. Balayant du revers de la main les spéculations imputant cette décision de partir à son traitement salarial, Ordinateur révèle avoir été en de bons termes avec Dj Arafat avant leur séparation.

«Bien vrai qu’il m’a beaucoup aidé dans la vie, j’ai décidé d’aller voir en Europe, d’essayer de développer mon savoir-faire(…) Non ! On ne s’est pas laissé en queue de poisson», a indiqué Ordinateur.

Et d’ajouter : «Je ne me suis jamais plaint (de mon traitement salarial, Ndrl). Quand on voit Ordinateur derrière Arafat, tu sais qu’Arafat s’occupe très bien de lui.»

Parlant de ses relations avec son ancien collègue Bb sans Os, Ordinateur a révélé être aussi en de bons termes avec ce dernier, contrairement à ce qui se raconte çà et là.

«Je n’ai jamais eu de problèmes avec lui (Bb Sans Os, Ndrl). Il a dit dans sa vidéo que nous ne sommes pas des amis, nous sommes des collègues. Nous sommes des collègues, quand on travaille ensemble, on passe du bon temps ensemble et quand on finit de travailler, chacun va où il veut», a signifié Ordinateur.

Rappelons qu’Ordinateur, ancien danseur de Dj Arafat, avait quitté son ancien patron en 2016 pour s’installer en Europe où il vit depuis plusieurs années maintenant.