Côte d’Ivoire : «On ne dit pas à son enfant qu’il est bête», Camille Makosso

Le chanteur Davido est devenu spirituel en conseillant aux fans d’être gentils et compatissants les uns envers les autres, en se pardonnant les uns les autres comme dans le Christ Dieu a pardonné.

Le passage du matériel de dévotion que Davido a publié abandonne tout à Dieu car il reconnaît le fait que Dieu lui a tendu la main avec sa grande compassion et son amour, prie donc pour pouvoir l’étendre également aux autres.

Beaucoup de gens s’attendent à voir Davido publier son défunt ami Obama DMW et dire quelque chose d’émouvant, mais il ne le fait pas plutôt, il publie du matériel de dévotion qui parle de pardon, ce qui signifie qu’il n’est toujours pas remis de la mort de son ami.