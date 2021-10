Côte d'Ivoire : «On me fait ce qu'ils ont fait à DJ Arafat, mais...», Charles Blé Goudé

Dans cette interview, l’ancien syndicaliste n’a pas caché son ras-le-bol vis-à-vis de ses détracteurs qui sont pour la plupart proches de son mentor Laurent Gbagbo à qui, ceux-ci veulent obligatoirement l’opposer.

En effet, depuis le lancement du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo, l’ancien leader de la galaxie patriotique ne cessent de subir des harcèlements sur son inaction face au nouvel instrument politique que veut mettre en place son mentor.

Estimant que c’est en fait trop ce qu’il subit depuis le début de cette campagne de harcèlement et de dénigrement, Charles Blé Goudé n’a pas hésité à comparer sa situation actuelle à celle de feu DJ Arafat, qui fut à l’époque beaucoup combattu et boycotté avant son décès.

Pour Charles Blé Goudé, sa situation est pareille à celle de la légende du coupé décalé, qui malheureusement fut reconnu pour son talent et sa bravoure qu’après son décès.

«On me fait ce qu’ils ont fait à DJ Arafat, mais je ne veux pas qu’on me traite comme un combattant à titre posthume.» A précisé Charles Blé Goudé qui estime qu’il n’a aucune obligation à intégrer le nouveau parti de son mentor et qu’il ne doit pas subir toutes ces critiques qui fusent du camp de Laurent Gbagbo.