Côte d'Ivoire : «On dit que je me prostitue, je vends de la drogue...», Emma Lohoues

Emma Lohoues a récemment apporté un peu plus de précisions sur ses principales sources de revenus. Dans une vidéo postée sur la toile, l’actrice ivoirienne a expliqué le fonctionnement de ses différentes entreprises.

Elle précise que son institut de beauté «Empire 17» dont l’inauguration a eu lieu il y a quelques mois, est une holding qui regroupe plusieurs entreprises. «Empire 17, c’est une holding, il y a le Spa qui existe et qui rapporte son argent; «12 Wix» qui rapporte son argent, «Beauty the make up» qui rapporte aussi son argent (…) Moi, j’estime qu’avoir un ou deux millions par jour, avec ces 3 petites entreprises là, c’est peu», a-t-elle indiqué.

Pour la belle Emma Lolo, on peut être jeune, belle et gagner sainement sa vie sans avoir à baisser la culotte. «C’est que vous êtes déjà bloqués dans votre tête que ce n’est pas possible de pouvoir gagner sa vie sainement. Vous, dans votre tête, c’est qu’une jolie fille égale à un gars derrière qui fait tout.

Pour vous, une jolie fille n’égale pas travail, détermination ou ambition. C’est ça le vrai problème en fait. Je trouve ça triste», a déploré Emma Lohoues.

Puis d’ajouter: «Et le pire, c’est que quand vous ne parlez pas de prostitution, vous parlez de fétichisme (…) ça voudrait tout simplement dire que, pour vous, l’or et l’argent n’appartiennent pas à Dieu. Parce que, quand quelqu’un a de l’argent, automatiquement, c’est le diable».

En dépit de toutes ses explications, de nombreux observateurs continuent de croire que la vie luxueuse que mène la belle Emma Lohoues est le fruit de la prostitution ou d’autre pratique malsaine. Ce qui a donc poussé l’ex copine de feu Dj Arafat à cracher ses vérités dans un message posté sur la toile.

«On dit que je me prostitue, je vends de la drogue, j’ai signé un pacte et ces mêmes filles-là m’envoient des courriers en cachette pour que je leur achète un «gbaka», des billets d’avion… Des filles comme moi qui font cela. Sachez que je ne dors pas. Je travaille dur. Je ne ramasse pas mon argent, je travaille dur pour l’obtenir. Maintenant que je jouis de mon argent, laissez-moi tranquille», a martelé Emma Lohoues, rapporte Afrique-sur7.