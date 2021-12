Côte d’Ivoire : Olivia Yacé a été testée positive au Covid-19

Le rappeur béninois, Blaaz était face à la presse ce jeudi 16 décembre 2021 pour annoncer les couleurs de son concert, prévu le 18 décembre prochain à CanalOlympia Wologuédé.

En présence des partenaires, sponsors et médias, le rappeur Blaaz a assuré que les petits plats sont mis dans les grands pour le bon déroulement de l’évènement.

«Nous avons pris les dispositions adéquates pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Sur le site du concert, un contrôle strict sera de mise avec un dispositif de désinfection, le gel hydroalcoolique disponible à gogo, la distanciation d’un mètre obligatoire sans omettre le port du cache nez.», a assuré Blaaz.

«En plus de toutes ces mesures, la sécurité est garantie avec les forces armées, les sapeurs-pompiers, et même les structures privées de sécurité pour veiller sur les biens et les personnes qui feront le déplacement.»

Plusieurs autres artistes sont invités pour le concert : Créol, Jojo le Barbu, Nikanor, Vano Baby, Tyaf, Zeynab, Togbè Yeton, Sessimè, Fanicko, Crisba, Sima Ricardo, Familyzik, 100 Royal…

Les billets sont fixés à 5 000 francs et 10 000 francs, et les réservations à 50 000 francs. Les tickets sont en vente dans les points de vente et également disponible en ligne.