Côte d’Ivoire : Mosty envoie un message fort à Ramba Junior et Sk07

La jeune rappeuse ivoirienne, Mosty conseille Ramba Junior et Sk07 de pousser leurs études plus loin, car cela les aidera beaucoup dans leur carrière musicale à laquelle ils tiennent tant.

Ramba Junior et Sk07 sont actuellement les plus jeunes artistes du Rap ivoirien, encore en âge d’aller à l’école et de mieux se concentrer sur les études afin d’embrasser une belle carrière musicale.

C’est justement cet avis que partage leur aînée du Rap Ivoire, la jeune rappeuse Mosty, qui leur conseille d’ailleurs de continuer les études car cela pourra les aider dans l’avenir.

«Le conseil que je peux donner à Ramba Junior et Sk07 est de continuer les études car celà va les aider à être de grands artistes en terme d’écriture et aussi, va leur permettre de mieux s’exprimer pendant les interviews(…)», a-t-elle adressé à l’endroit des deux plus jeunes artistes du Rap Ivoire.

Très tôt tombés amoureux de la musique, Ramba Junior et Sk07 sont de très talentueux jeunes rappeurs qui essaient déjà d’embrasser une belle carrière musicale avec l’appui de certaines personnes qui les suivent de près.