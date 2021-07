Côte d’Ivoire : «Mon Papa, m’a demandé d’aimer les gens», le chanteur Ks Bloom

Le chanteur ivoirien, Ks Bloom a été critiqué parce qu’il avait invité des artistes du coupé décalé, tel que Fior2Bior, Suspect 95, Dj Mix et pleins d’autres artistes à cet événement. Cela à fort déplu à ses confrères du corps du Christ.

L’ artiste s’est exprimé en ces termes: «Moi, mon Papa m’a demandé d’aimer les gens. Il n’a pas dit de fouiller dans la vie des gens, Il a bien dit aime ton prochain comme toi-même. Qu’il soit à gauche, qu’il soit à droite, qu’il soit ton ennemi, tu dois l’aimer comme toi-même.

A quand bien même plus forte raison quelqu’un qui t’aime, quelqu’un qui vient à ton concert, quelqu’un qui vient pour te soutenir, pourquoi est-ce que je devrais pas l’aimer? Je les aime tous, parce que ce sont d’abord mes frères.

Je les aime, parce que ce sont des êtres humains comme moi, c’est ça c’est la priorité, c’est ça la base. Pour ce qui est de ce qu’ils font, après chacun est libre de mener sa vie comme il veut, je ne suis pas maître de la vie de quelqu’un.

Celui qui est maître de leur vie, est assis dans le ciel là-bas, c’est Lui qui touche les cœurs, c’est Lui qui convaincs de la vie de péché, de la vie de justice et de jugement; s’ils sont dans le péché, c’est Lui qui leur parlera, s’ils ne sont pas dans le péché, c’est pour Sa gloire, moi je n’ai rien avoir avec ça.

On est dans la présence de Dieu, tout le monde a le droit d’être dans la présence de Dieu, parce qu’Il est le seul, qui ne rejette personne, c’est le seul qui ne juge personne. Il dit: je ne fais acception de personne, c’est écrit dans votre bible.

Il dit qu’il fait lever le soleil sur le juste et le méchant, parmi nous bien qu’il y’ait des méchants, Il nous traite de la même manière, sans juger et calculer, Dieu est ainsi, et c’est le seul à faire cela.

J’ai été gagné à Christ par amour, par le canal de mon oncle. J’ai été dans le coupé décalé, je me prénommais One Deezy, je me promenais partout pour faire des clashs, tout le monde me voyait comme One Deezy, mais Dieu voyait Ks Bloom.

Vous pouvez voir Fior de Bior et Dieu voit autre chose… Je vivais dans la même maison que mon oncle, j’avais une vie de débauche, mais mon oncle n’a jamais eu à me rejeter comme certains l’auraient fait.

Au contraire, il m’a soutenu et m’encourageait bien que je n’étais pas chrétien. Mon oncle avait compris qu’il n’avait pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des lieux célestes.

Il ne m’a pas jugé, il a prié pour moi, il m’a recommandé à mon Père et un jour, Dieu m’a touché. Ce n’est pas lui qui est allé me chercher, c’est moi qui suis allé le faire pour qu’il m’explique les principes de la vie chrétienne.

C’est son amour qui m’a aidé à changer et à m’intéresser à la vie chrétienne, c’est comme ça que j’ai été converti. Mon oncle ne m’a pas abandonner, il ne m’a pas traiter de pécheur, il n’a pas clamer que j’irai en enfer et il ne m’a pas mépriser.

Tout ce qu’il a eu à faire c’était de me présenter l’évangile de Christ de par ses actions avec ce mot qu’on peut définir comme l’amour. C’est pourquoi vous ne me verrez pas prêcher autre chose que l’amour, c’est avec ça que j’ai été conçu, je ne peux pas faire autrement…»

Le jeune Ks a eu à ajouter que c’est avec l’amour qu’il faut prêcher. Il reconnait également que ce n’était pas la seule manière de sauver une âme, il a bien eu à le préciser, «chacun avait son histoire avec Christ», mais quoi que nous faisons, nous devons le faire avec l’amour que Christ a eu pour nous.