Côte d’Ivoire : « Mon homme me donne tout, sauf… », Eudoxie Yao brise le silence

La célèbre chanteuse et influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao, ancienne compagne du chanteur Grand P, a récemment fait des révélations poignantes sur sa vie sentimentale lors d’un passage dans l’émission « Showbuzz » sur NCI. Entre sincérité brute et émotion palpable, ses confidences ont révélé les fissures d’une relation éprouvée par la distance et l’absence.

Interrogée sur ses projets de mariage, Eudoxie Yao a surpris en avouant son désarroi : « Le mariage est encore très loin pour moi, parce que ma relation sentimentale est compliquée. Honnêtement, je ne sais même pas si je suis en couple ou pas. » Des mots lourds de sous-entendus, qui trahissent une profonde incertitude quant à la pérennité de son histoire d’amour.

Si l’artiste reconnaît que son partenaire actuel – qu’elle décrit comme un homme « noir » souvent en déplacement – comble ses besoins matériels, elle souligne un manque criant : sa présence. « Il me donne tout ce que je veux, mais tu ne le vois pas. […] Je ne suis pas heureuse. L’argent ne suffit pas forcément. Parfois, tu as juste besoin de voir la personne », confie-t-elle, la voix empreinte de mélancolie.