Côte d’Ivoire : Mc One fait une importante mise au point relativement à Elown

Face aux nombreuses réactions qui ont suivi leur grand freestyle sur Trace Côte d’Ivoire, le jeune rappeur Mc One a fait une importante mise au point relativement à son confrère Elown.

Depuis des heures, la blogosphère ivoirienne est en ébullition par rapport au grand freestyle que les rappeurs Mc One et Elown ont offert aux amoureux du RAP sur le plateau de Trace Côte d’Ivoire en compagnie de la star du RAP Black M, et transmis en direct sur la page facebook.

A ceux qui disent que Mc One a été «Phénoménal», et qu’il a mis K.O son confrère Elown, le jeune rappeur à tenu a faire une importante mise au point ce samedi 24 juillet 2021.

«Merci à tous pour les félicitations mais le but de ce freestyle était de défendre le RAP ivoire», a-t-il dit sur sa page facebook officielle.

En ce qui concerne l’autre rappeur, il s’est voulu plus clair: «Elown fait partie des grands frères qui ont poussés le mouvement avec de nombreux tubes. Ce n’était pas un concours de RAP. Chacun s’est exprimé à sa manière», a-t-il martelé, invitant les uns et les autres a les encourager parce que l’objectif est que le rap ivoire prospère.