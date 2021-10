Côte d’Ivoire : Mansour le Guisen en couple avec Sarra Messan ?

Les fans de Koffi Olomidé ne pourront pas communier avec leur idole le samedi 27 novembre 2021 à Paris La Défense Arena. Les responsables de cette grande salle européenne ont donné l’information à travers un communiqué publié sur le site officiel de ce lieu de spectacles.

«Le concert de l’artiste Koffi Olomide, initialement prévu samedi 27 novembre prochain à Paris La Défense Arena, ne pourra malheureusement pas avoir lieu», peut-on lire dans la note.

«Après onze ans d’absence, Koffi Olomide devait se produire à Paris La Défense Arena, une des plus grandes scènes européennes, pour son grand retour en France.

Les conséquences de la pandémie de Covid-19, notamment sur les voyages internationaux, ont malheureusement contraint la production de prendre la décision d’annuler le concert de Koffi Olomidé, initialement prévu le 13 février 2021 à Paris La Défense Arena et reporté au samedi 27 novembre 2021», explique-t-on du côté de Paris La Défense Arena.

On apprend dans la note que «toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les plus grandes stars de la musique africaine et internationale et offrir un show à la hauteur des attentes de Koffi Olomide pour son public».

Par ailleurs, il faut savoir que «les billets achetés pour le concert de Koffi Olomide seront remboursés dans les points de vente dans lesquels l’achat a été effectué, à partir du vendredi 22 octobre 2021».

Les organisateurs du concert ont rassuré les fans du chanteur congolais sur la possibilité de se faire rembourser le prix des tickets en suivant les procédures expliquées sur le site officiel de Paris La Défense Arena. C’est un véritable coup dur pour l’ancien mentor de Fally Ipupa.