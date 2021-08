Côte d’Ivoire : Love Gugu confirme avoir eu des relations sexuelles avec Yvidero

Love Gugu est enfermée depuis quelques jours à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan. En effet, la jeune femme avait récemment révélé avoir eu des rapports homosexuels avec la comédienne Yvidéro.

«Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b… de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b… tu es une lesbienne… Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couchées. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couchée. Oui Yvidéro (…) Je ne peux pas mentir», avait-elle révélé dans une vidéo publiée sur la toile.

De son côté, Yvidero avait formellement démenti cette information tout en annonçant des poursuites judiciaires contre Love Gugu. «Le droit va se faire valoir. J’ai fait ce que j’avais à faire. Yvidero que vous voyez là, c’est une entreprise. Vous ne pouvez pas prendre mon image pour me diffamer et puis je vais vous laisser…», avait prévenu la comédienne.

Face à la grosse polémique suscitée par l’emprisonnement de Love Gugu, Yvidero a publié un message assez étrange, comme pour montrer son attachement à la religion musulmane.

«Nombreux, vous étiez hier à mettre en doute ma conversion, et aujourd’hui vous les mêmes me demandez de réfléchir avant de poser des actes pour cette religion. L’islam est une religion de paix, l’islam prône l’amour et la vérité, non la médisance, non la calomnie et que sais-je encore.

Cette belle religion m’a apporté beaucoup et m’apporte tout grâce à Dieu. Allah est juste et justice. Allah est unique et vérité. Qu’il nous guide et nous donne la bonne compréhension. Je m’en suis remise à lui seul. La bise», a-t-elle réagi en substance, rapporte Afrique-sur7.

Depuis la Maca, Love Gugu a envoyé un message pour dire qu’elle n’a pas menti sur cette information qui l’a aujourd’hui conduite en prison.

«Si je dis des contre-vérités, que le Dieu de Isaac et d’Abraham que je prie, ton Allah que tu pries, me foudroie. Dieu est mon témoin. Jamais je n’ai nourri ou médité de te faire du mal… Je n’ai dit que la vérité. Je n’ai rien inventé. Alors, si pour la vérité, je dois faire la prison, je suis prête à le faire», a déclaré Love Gugu.