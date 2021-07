Côte d'Ivoire : «Tu vas répondre de tes actes...», Lolo Beauté crache ses vérités à Tenor

Après une longue période d’absence sur la scène musicale, Debordo Leekunfa a enfin annoncé la sortie d’un nouveau single intitulé Massaii prévue pour le 31 juillet prochain. Mais avant la sortie de cette chanson, Le Mimi a demandé pardon à tous les acteurs du showbiz ivoirien avec qui il était en froid.

«J’aimerais demander pardon à tous les artistes de Côte d’Ivoire, ceux que j’ai frustrés, en particulier Serges Beynaud. On a eu des antécédents où j’ai eu à insulter, à me perdre… Beynaud, tu es mon petit frère, tu es mon collègue artiste et tu es une icône de la musique ivoirienne, reconnue partout dans le monde.

Franchement, je tenais à m’excuser pour tout. Et, s’il y a lieu de se rencontrer, je viendrai vers toi et on va enterrer la hache de guerre. J’aimerais rencontrer la vieille avec tout ce qui est cadeaux, pour lui demander pardon, ainsi qu’à ta femme.

Je demande aussi pardon à Makosso et à tous les artistes du coupé-décalé: Bamba Ami Sarah, Bebi Philip, DJ Mix… Bebi Philip, si tu m’entends, franchement tout ce qui est méchanceté que j’ai eu dire sur toi, aux yeux de la nation, je demande pardon… Tous les gars que j’ai choqués, consciemment ou même inconsciemment, je vous demande pardon», a-t-il indiqué dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, rapporte Afrique-sur7.

Cependant, force est de constater que Debordo Leekunfa a littéralement ignoré Sidiki Diabaté, artiste malien avec qui il est en froid depuis plusieurs années. Opa la nation avait même accusé le chanteur d’être le principal responsable de la mort de son ex-meilleur ami DJ Arafat.

«Savez-vous pourquoi je ne voulais pas qu’Arafat marche avec Sidiki Diabaté? C’est parce que ce dernier est dans des pratiques occultes. Et comme il a eu des disques d’or et de platine, Arafat dj était tellement envieux, qu’il s’est accroché à lui afin qu’il le mette dans le même réseau mystique que lui.

Mais qu’ont-ils fait? Ils ont fait un échange d’aura. Ils ont récupéré l’aura de mon frère et ils lui ont donné un aura de la défaite et du déclin. Et comme Arafat voulait un disque d’or, ils sont venus lui donner cela en mode foutaise», avait-il dénoncé.