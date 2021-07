Côte d’Ivoire : «Les Rappeurs ivoiriens font partie des meilleurs au monde», Black M

Le rappeur français de la sexion d’assaut Black M séjourne en terre ivoirienne depuis quelques jours pour des projets personnels et musicaux avec Ariel Sheney, Elow’n de Kiff No beat et MC one. Black M a fait quelques commentaires sur le Rap Ivoire.

Le chanteur d’origine Guinéenne jette ici un regard sur l’évolution du mouvement Rap Ivoire. Il ne tarit pas d’éloges aux acteurs du Rap en Côte d’Ivoire:

«Je pense sincèrement que les Rappeurs ivoiriens font partie des meilleurs au monde », lâche t-il, avant d’indiquer ceci: «Les Rappeurs ivoiriens ont un truc en plus, c’est la langue, leur nouchi là, y a trop d’images la dedans… On retrouve une image souvent drôle et en même temps du flot. Pour vous dire qu’en vrai, que c’est ce qui me plaît chez les Rappeurs Ivoiriens», souligne le chanteur Français de 37 ans, rapporte Vibe Radio.ci

Sur le futur du Rap Ivoire, l’ancien membre du groupe Session d’Assaut fait cette confidence: «Le Rap Ivoire arrivera tout seul à l’international», a-t-il laissé entendre sur Vibe Radio.ci.