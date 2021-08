Côte d'Ivoire : «Les docteurs m'ont laissée aller voir le cadavre...», Carmen Sama

Carmen Sama a été très effonfrée par le tragique décès de son conjoint Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le 12 août 2019 à la suite d’un accident de moto. Un décès survenu pendant que nos deux amoureux se préparaient à célébrer leur mariage civil.

Tellement affectée par ce drame, la jeune femme avait même voulu se suicider. Deux ans après cette brusque disparition, Carmen Sama est revenue sur ce fameux accident, dans une vidéo réalisée par la chaîne Life TV.

«Après l’accident, je suis arrivée à l’hôpital, on m’a remis ses habits tachetés de sang. J’ai demandé à le voir, on m’a dit pas maintenant ; on l’envoie en salle de scanner. J’ai demandé si ç’allait chez lui, ils m’ont dit qu’ils vont me revenir.

Donc j’étais là, je ne savais pas quoi faire. Je n’arrivais même pas à tenir sur moi. Je courais partout dans le hall de l’hôpital. Dès que je voyais un médecin passer, je lui demandais “Docteur et mon mari ?», a témoigné Carmen Sama.

Puis d’ajouter: «…Les docteurs m’ont laissée aller voir le cadavre de mon mari. Ils ne m’ont rien dit; ils m’ont laissée jouer avec lui… (Sanglots). En fait, tout le monde savait mais j’étais la seule à ne pas être au courant. C’est un peu un peu que j’ai commencé à comprendre ce qui se passait… Je n’arrivais pas à supporter.

Je suis entré dans ma chambre, je suis allée dans la douche et j’ai pris un bidon d’eau de javel et j’ai commencé à boire… Ce sont mes parents qui m’ont trouvée étendue par terre là avec le bidon d’eau de javel…», rapporte Afrique-sur7.

Pour la commémoration de l’an 2 du décès de Dj Arafat, Carmen Sama a offert des dons aux enfants du village SOS d’Abobo.