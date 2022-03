Côte d’Ivoire : les blogueurs et les influenceurs désormais visés par la loi

Les blogueurs et influenceurs ivoiriens exerceront désormais leur profession selon des règles. Deux projets modificatifs de la loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse ont été adoptés le mercredi 09 mars 2022 lors d’un conseil des ministres.

Deux projets de loi concernant les activités en communication audiovisuelle ont été adoptés en conseil des ministres tenu le mercredi 10 mars 2022.

Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, ces deux projets de loi permettront de réguler efficacement les productions sur internet et autres médias numériques. Les instances de régulations que sont la HACA et l’ANP seront plus stricts sur la diffusion de certains contenus.

Ces projets de loi modificatifs visent à prendre en compte et assurer une régulation plus efficiente des mécanismes nouveaux et croissant des communications publiques dont le développement nécessite une adaptation constante du cadre légal existant.

Il s’agit notamment des activités de communication audiovisuelle et de production d’informations numériques diffusées par internet et autre canaux multimédias. Ces productions, insuffisamment prise en compte par la législation, échappent au contrôle des différentes autorités de régulation du secteur de l’information et de la communication notamment l’ANP et la HACA, explique le gouvernement.

Ce projet de loi vise à rappeler à l’ordre blogueurs et activistes dont les productions ne respectent aucune règle de diffusion de l’information. Les producteurs et diffuseurs d’informations numériques devront se constituer en entreprise de presse s’ils entendent exercer dans ce secteur.

«Ces différentes modifications permettront de soumettre tous ces contenus audiovisuels et production d’informations numériques diffusées par les acteurs d’internet, je pense notamment aux blogueurs, aux activistes ou influenceurs. Il s’agit ici de les inciter au respect des textes des principes généraux de l’information de la communication», a-t-il expliqué.

Pour le ministre, ces lois permettront «de protéger les mineurs dont le développement mental, physique pourraient être affectés de par leurs activités et de prévenir le grand public contre certaines infractions courantes telles que l’incitation à la haine, la discrimination ethnique, sociale ou religieuse, la xénophobie ou à la provocation publique».