Côte d’Ivoire : l’épouse d’Ariel Sheney, Nadiya Sabeh, est décédée

Nadiya Sabeh, animatrice ivoirienne et épouse du chanteur Ariel Sheney, s’est éteinte ce mercredi 3 décembre 2025, après avoir lutté contre un cancer du sein diagnostiqué en février 2024. Sa disparition attriste profondément le monde culturel et ses nombreux fans.

Révélée sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos d’humour et d’acting authentique, Nadiya Sabeh s’était rapidement imposée à la télévision et au théâtre. Elle a notamment travaillé à la RTI, où elle présentait un journal télévisé décalé qui a rencontré un large public.

Mariée à Ariel Sheney depuis 2024, elle avait multiplié les activités culturelles, entre théâtre, cinéma et animation d’événements musicaux. Elle avait également réalisé un film documentaire, « Voyage au cœur de la vie », dans lequel elle relatait son expérience face à la maladie.

Nadiya Sabeh avait choisi de parler publiquement de son cancer et de mener des actions de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein. Son décès laisse un vide dans le paysage culturel ivoirien, et de nombreux hommages ont été exprimés sur les réseaux sociaux.