Côte d’Ivoire : le torchon brûle entre Serge Beynaud et Debordo Leekunfa

Dans une interview accordée à Faz Voltex, le rappeur béninois Vano Baby à partagé sa vie en dehors de la scène, son avis sur le niveau du rap game au Bénin, le comportement de certains internautes et également sa technique infaillible de drague.

Cependant, lors de l’émission La Breche, Vano Baby fait des confidences très troublantes. Le rappeur dévoile ce qu’il ferait en dehors de la musique.

«À la base, je me voyais comme un moins-que-rien. Jusqu’à 7 ans ou 8 ans je ne savais pas que je pouvais, je me suis toujours posé la question en quoi, parce que tu vois des gens ils sont bons en quelque chose.

Tu vas croiser quelqu’un dans la rue, et lui, il est peut-être un peintre. Du genre, il fait bien les tableaux, il a des talents de dessinateur. Mais moi, j’ai quoi comme talent, je me posais beaucoup cette question-là. Je me demandais assez «j’avais quoi comme talent ?»

Donc j’étais encore sur les bancs et j’ai engrossé ma femme, elle était étudiante à l’époque quand je l’ai enceinter et la grossesse à beaucoup évolué. Puis j’ai dit que je n’irai plus au cours. Mon père m’a dit que je dois y aller. De là, j’ai dit non et fui de la maison.

Donc je cherchais une porte de secours, je cherchais où aller pour vite trouver de l’argent. Lui, il se disait qu’il allait me mettre dans une quincaillerie, que j’allais fait ci et ça. J’ai dit non. Sac au dos vite fait, j’ai commencé par fréquenter les studios et vite cela a donné ce que ça a donné. Donc c’est une bénédiction. Je ne vois pas en train de faire autre chose pour résumer», répond-il.

Une émission très intéressante que nous vous invitons à découvrir !

