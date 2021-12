Côte d’Ivoire : le rappeur Suspect 95 tacle le groupe Kiff no Beat

Dans une interview accordée à Calcium TV, Suspect 95 est revenu à son état actuel dans la compétition de rap ivoirien. le rappeur en a également profité pour exprimer son point de vue sur les véritables initiateurs et révolutionnaires du mouvement rap ivoire actuel.

«Ne nous mentons pas, c’est le groupe Garba 50 qui est le précurseur du rap ivoire d’aujourd’hui. Ce sont eux qui ont véritablement commencé le rap qui exprime son ivoirité, son accent et qui affirme le noussi. La vraie source de ce que le rap ivoire donne aujourd’hui part de Garba 50.», Suspect 95 à propos des vrais créateurs du rap ivoire.

Par ailleurs, interrogé sur son classement actuel dans le rap ivoire, l’auteur du tube «C’est dans Télé» a déclaré. «L’humilité est une bonne chose, on se fait beaucoup humble, mais moi, je sais de quoi je suis capable et je sais ce que je vaux. Honnêtement, on peut causer, d’ailleurs on cause, mais c’est moi le numéro 1, je suis le boss», a-t-il confié.

Rappelons que ces propos vont à l’encontre de la récente sortie sensationnelle de Kiff no Beat sur Trace Côte d’Ivoire, dont les membres ont prouvé avec évidence et certitude que ce sont eux qui ont complètement changé ce style de musique. Rap, surtout, ils n’ont jamais eu de concurrents dans ce jeu.