Côte d’Ivoire : le rappeur MC One fait une grande promesse pour ses fans 

Le très jeune et remuant rappeur ivoirien MC One fêtait son anniversaire le 30 juin. Pour l’occasion, l’enfant prodige du rap ivoire a fait une grande promesse ou un vœu à ces fanatiques qu’il compte bien honorer avec l’aide de tous.

Le jeune rappeur MC One a soufflé le 30 juin 2021 une bougie de plus. Il a par ailleurs profité de cette journée spéciale pour faire un souhait à ses millions de followers.

Sur sa page Facebook officielle, MC One écrit : «Joyeux Anniversaire à Moi Même 🙏 Mr 30 juin. L’année prochaine, on fait une Fête inoubliable avec tous mes singles d’Or 💪🏿 Merci à tous. L’avenir ne sera que Positif🤘🏿», a-t-il déclaré.

En plus de son succès dans son pays et dans la sous-région, MC One nourrit également l’espoir de conquérir le public européen et d’être le premier rappeur ivoirien à ramener les tant convoités disque et/ou single d’or en Côte d’Ivoire.

D’ailleurs, le «Messi du rap ivoirien», comme il se fait surnommer, est actuellement en préparation de son album sur lequel on retrouvera plusieurs grands noms du rap français tels que Kaaris, Soprano, Rim K, Black M, Chily ou encore Tiakola.

À travers cet album, MC One espère briser la malédiction des artistes ivoiriens concernant l’obtention du disque d’or et avec son talent, rien ni personne ne pourra l’arrêter.

