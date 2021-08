Côte d’Ivoire : le rappeur Elow’n fait une révélation sur son statut religieux

Interrogé récemment dans une émission sur sa foi et son statut religieux, le rappeur ivoirien Elow’n du groupe Kiff No Beat fait une révélation sur sa croyance religieuse.

«Je ne vais ni à l’église ni à la mosquée. Je n’aime pas faire les choses à moitié. J’aime faire les choses entièrement. Donc, pour l’instant, tout ce qui est spirituel ne m’intéresse pas. Je vais ni à l’église ni à la mosquée, gbass et maraboutage ne m’intéressent pas également.

Le jour où je me sentirai prêt à me consacrer entièrement au spirituel, je le ferai, car je ne veux pas appartenir à une communauté religieuse et ne pas respecter ses prescriptions. Donc, pour l’instant, je crois en moi en mon travail et en mes rêves», a déclaré Elow’n Kiff no Beat.

En récapitulatif, le rappeur avance clairement que le spirituel ne l’intéressait pas qu’il soit d’ordre religieux ou démoniaque. Comme, il l’a si bien mentionné en conclusion, Elow’n préfère donc croire pour l’instant qu’en lui-même et qu’en ses rêves, cependant cela pourrait peut-être changer avec le temps.