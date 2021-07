Côte d’Ivoire : le rappeur Didi B est reconnaissant envers Emma Lohoues

Invité sur le jeudi 29 juillet sur le plateau de l’émission Télé D’ici Vacances diffusée sur la chaîne NCI, le Rappeur ivoirien Didi B s’est soumi à une série de questions des animateurs que sont Yves De M’bella, Kadhy Touré et Gliss.

À la question de savoir qui dans le milieu du Showbiz ivoirien l’a aidé à ses tous début de carrière, le prénom nom de la célébrité ivoirienne qu’il a donné en premier est : «Emma Lohoues», rapporte ONCI.

Et plus tard Sadia la sadiance… En la matière, la liste n’est pas tout a fait exhaustive mais consistante plutôt, a-t-il rassuré aux téléspectateurs. En effet, c’est en numéraire que ses personnalités de bonnes volontés lui étaient venues en aide car elles croyaient en lui et à son talent.

Chose pas commune dans le milieu rude qu’est le Showbiz ivoirien, où bon nombre d’artistes talentueux sont livrés à eux-mêmes. Didi B est revenu aussi sur son nouveau label contracté le 26 mai dernier avec le célèbre rappeur Français Booba, 92i Africa.

Pour lui lorsque cette opportunité lui a été offerte, il l’a saisie sur le coup. Car il aspire voler de ses propres ailes, mais il a aussi assuré à ses fans que le groupe Kiff no beat dont il est membre demeure toujours. Les membres sont en phase avec le respect personnel des projets individuels de chacun. Le groupe est toujours uni.