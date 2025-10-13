Côte d’Ivoire : le producteur Badro Escobar relance son ancien protégé Ramba Junior

L’image de Ramba Junior, jeune rappeur autrefois promis à un bel avenir, errant dans la rue, a bouleversé le public ivoirien. La vidéo publiée récemment par Apoutchou National a ravivé bien des souvenirs, notamment chez Badro Escobar, son ancien producteur. Ému par la détresse de celui qu’il a longtemps accompagné, il a décidé de lui tendre à nouveau la main.

Au début de sa carrière, Ramba Junior avait trouvé en Badro Escobar un mentor attentif. Ensemble, ils avaient lancé les premiers morceaux qui avaient révélé le jeune artiste au grand public. Leur collaboration s’était pourtant interrompue brusquement, à la suite d’un désaccord entre Badro et le père du rappeur, qui avait mis fin au contrat de production.

Mais les images récentes du jeune homme vivant dans la rue ont bouleversé le producteur. « La vie, parfois, nous met à rude épreuve.

Aujourd’hui, je ne peux pas rester insensible face à la situation difficile que traverse Ramba Junior. Ce jeune talent que j’ai vu grandir, que j’ai produit et accompagné à ses débuts, vit actuellement des moments compliqués. », confie-t-il avec émotion.

Malgré les blessures du passé, Badro Escobar a décidé de passer outre les différends pour offrir une nouvelle chance à son ancien protégé.

« Peu importe les incompréhensions du passé, Ramba reste comme un fils pour moi. Personne ne mérite de se retrouver seul dans la rue, surtout quand on a porté autant d’espoir et de passion pour la musique ivoirienne. », a-t-il déclaré.

Le producteur s’est engagé à accompagner Ramba Junior dans sa reconstruction personnelle et artistique, avec l’espoir de le voir renouer avec son public.

« Je prends l’engagement, publiquement, de l’aider à se relever, de lui tendre la main, et de lui redonner la chance de reprendre sa place dans cette industrie qu’il aime tant. », a-t-il promis.

Pour Badro Escobar, cette épreuve douloureuse pourrait marquer un tournant dans la vie du jeune artiste. Il y voit le début d’un nouveau chapitre, où la solidarité et la musique se conjuguent pour offrir un second souffle.

« Ensemble, avec le soutien de tous ceux qui croient encore en la jeunesse et en la solidarité, nous allons l’aider à retrouver sa dignité et son avenir. », affirme-t-il.