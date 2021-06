Côte d’Ivoire : le pasteur Camille Makosso parle du jour de sa mort avec tant de fierté

Le pasteur Camille Makosso, actuellement en séjour au Bénin, a fait une déclaration le jeudi 24 juin 2021. Dans sa diffusion en direct sur Facebook dans la matinée.

Il a affirmé ceci : «Si je passe de vie à trépas, et que Dieu me rappèle à lui… c’est gâté dans le monde entier; ce sera des milliers de publications, des likes à n’en point finir et des RIP qui vont pleuvoir. Mes vidéos passées… toutes ces choses vont commencer à ressortir. Mes livres sont déjà écrits. Moi Makosso, je suis entré dans l’histoire.»

Makosso Camille est persuadé que l’inévitable triste fin de l’homme l’atteindra un jour à l’autre. Il est quand même fier du fait que sa mort ne passera pas inaperçue à cause de tous ses accomplissements.

Makosso est une personne hautement renommée en Afrique et en Europe. Ses actions ont laissé de grandes traces dans ce monde et ce sera impossible que la mort fasse disparaitre son corps et ses oeuvres ensemble.