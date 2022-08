Côte d’Ivoire : le fiancé de la jeune femme que Tayc a tripoté sur scène brise le silence

Après le scandale suite au concert de Tayc, le samedi dernier à Ivoire Golf Club d’Abidjan qui a provoqué la rupture amoureuse d’un jeune couple spectateur pour avoir été très intime avec sa fiancée. Le petit ami de la jeune femme sort du silence.

En plein concert, Tayc a fait monter une jeune fille sur scène, avec qui il s’est livré à des danses très sensuelles accompagnées d’attouchements. Dans un collé serré avec la jeune charmante fille, Tayc s’est permis de tripoter cette dernière.

L’on aperçoit ses mains survoler le corps de la jeune fille qui semble complètement aux anges. Tayc a également soulevé cette dernière pour la retirer du podium, avec un léger baiser.

Alors que de nombreux internautes n’arrivent pas à croire qu’une fille puisse se livrer à un tel spectacle en présence de son amoureux, la jeune fille répondant au nom de Julie Konan est montée au créneau, à travers un message posté sur la toile, pour présenter ses excuses.

«J’aime Tayc de toute mon âme, mais seulement en tant qu’artiste, ce soir de concert, je ne sais pas ce qui m’a pris. Il m’a invité à monter sur scène pour une danse et je me suis laissé emporter par l’euphorie, et la douceur de sa voix en live, je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant peloter par l’artiste.

Je regrette amèrement, j’aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme, il est tout pour moi. C’est de lui, je suis amoureuse, je veux qu’on reprenne notre relation.», a-t-elle déclaré.

Ensuite, le fiancé de la jeune femme n’a pas tardé à réagir dans une publication partagée sur les réseaux sociaux ce mardi 16 août 2022.

«À cause d’elle, ma photo se balade dans toute la planète… Moi, j’avais une vie paisible, maintenant tout le monde me regarde au quartier et au boulot comme si j’étais un assassin.

Mon oncle m’a appelé et me dit mon fils dépose le bagage-là le plus rapidement possible. Ma mère me dit mon fils fait ce que ton cœur te demande.

Tu es le seul à prendre tes décisions, mais pardonner sera la plus belle solution mon fils. Mes 2 petites sœurs ne veulent plus rien savoir de la fille…», a-t-il déclaré.