Côte d’Ivoire : le chanteur Skelly décédé !

Ce n’est un secret pour personne en Côte d’Ivoire. La belle actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues est une véritable femme d’affaires. Dans une vidéo publiée par Canal +, Emma Lohoues s’est prononcée sur ses différentes sources de revenus.

«Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion», a-t-elle confié. A ces différents business, la belle Emma Lolo a ajouté l’événementiel.

En effet, l’ex-copine de feu Dj Arafat a piloté avec brio la première édition du festival Coming to Côte d’Ivoire, qui s’est tenue les 12, 13 et 14 août 2021 à Abidjan. Un festival qui a eu la particularité de réunir plusieurs artistes internationaux tels que Wally Seck du Sénégal, Iba One du Mali, Imilo le chanceux du Burkina Faso et Niska, venu de la France.

Quelques jours après cet événement qui fut une véritable réussite, Emma Lolo a encore fait parler d’elle sur la toile, en postant sur sa page Facebook, une photo d’elle dans une tenue ultra sexy de deux pièces (soutien + caleçon).

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la belle Emma Lolo a véritablement fait baver ses abonnés au vu des commentaires laissés sous sa publication. «Ah oui, j’ai vu caleçon d’Emma Lohoues, aujourd’hui, je vais bien dormir», a réagi un internaute.

«Ton corps même témoigne de l’existence de Dieu. Vraiment Dieu avait tout son temps pour te créer. Non non c’est Dieu qui est fort, c’est vrai qu’il y’a des anges parmi nous», s’est exclamé un autre fan, rapporte Afrique-sur7.