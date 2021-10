Côte d’Ivoire : le chanteur KS Bloom fait une grosse confidence

KS Bloom a réussi à inscrire son nom dans les annales de la musique ivoirienne. De son vrai nom Souleymane Kader Junior Kévin Koné, ce jeune chantre a fait une révélation sur les antennes de Life TV.

Confortablement installé dans le fauteuil du Confessional de Konnie Touré, KS Bloom s’est «repenti» sans faux fuyant. Le rappeur chrétien n’a pas fait de difficultés pour reconnaitre des erreurs qu’il a commises dans le passé, avant sa conversion religieuse.

Interrogé sur le pire de péché qu’il aurait commis, KS Bloom n’a pu se retenir d’affirmer : «C’était d’avoir essayé de faire des pratiques occultes pour réussir dans la musique. C’est vraiment la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. C’était un truc que je m’étais juré de ne jamais faire.»

KS Bloom a avoué qu’à cette époque, il était à la recherche de la gloire. «Ce qu’on a aujourd’hui, on le recherchait depuis. On est maintenant dans la parole qui dit : cherchez premièrement le Royaume des cieux et le reste vous sera donné», a poursuivi ce fils de musulman.

Jeune chanteur et chantre chrétien, KS Bloom fait ses premiers pas dans le monde de la musique ivoirienne en 2012. À ce moment-là, il embrasse le rap comme style de musique. Cinq ans plus tard, Souleymane Kader Junior Kévin Koné, dont la famille est de confession religieuse, embrasse la religion chrétienne. Il décide désormais de faire du rap gospel. De l’autre côté, son père ne voit aucun inconvénient à ce qu’il pratique le christianisme.

Au cours d’un concert le dimanche 4 juillet 2021 au Palais de la culture de Treichville, le «rappeur de Jésus» a démontré qu’il fait dorénavant partie des artistes-chanteurs sur qui la Côte d’Ivoire peut compter pour défendre ses couleurs. Sa chanson «Enfant de Dieu» totalise plus de 25 millions de vue sur YouTube après sept mois de présence sur la chaine vidéo.