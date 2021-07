Côte d’Ivoire : le chanteur Black M dévoile le montant de son premier cachet

Le rappeur français de la sexion d’assaut Black M est de passage en ce moment en Côte d’Ivoire pour des projets personnels et musicaux avec Ariel Sheney, Elow’n de Kiff No beat et le poulain de 18 avril prod Mc one.

Ce jour, 22 juillet 2021, il était l’invité de la team «Showbuzz» la nouvelle émission qui traite tout ce qui est buzz dans le showbiz d’ici et d’ailleurs.

Au cours de cette émission, dans la rubrique «Premier gaou» les chroniqueurs voulaient savoir le montant de son premier cachet, et ce qu’il en avait fait.

«Mon premier cachet, c’était 1500 € (984 782,69 CFA), la moitié à mes parents et avec le reste, j’ai acheté des fringues» a-t-il, laisser entendre.