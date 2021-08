Côte d’Ivoire : le chanteur Bebi Philip rompt enfin le silence sur la Toile

Le très talentueux et célèbre artiste, chanteur, guitariste et arrangeur ivoirien, Bebi Philip vient de rompre le silence sur la toile à travers une nouvelle publication sur sa page Facebook officielle et sur son compte Instagram.

Le silence de l’artiste commençait par devenir insupportable pour ses fans qui n’avaient presque plus de nouvelles de leur chouchou. Le dernier post Facebook remonte au 19 juillet tandis que sur Instagram, la dernière publication de l’artiste datait du 09 juillet dernier.

Ce dimanche, 01 août 2021, Bebi Philip est sorti de son silence pour souhaiter un bon début de mois à ses fans : «Hello mes gens. Excellent mois d’août à tous», a-t-il déclaré sur Facebook.

Cela fait déjà plus de six mois que le Chevalier de Dieu n’a plus fait aucune sortie musicale même si entre temps, il a enregistré une vidéo publicitaire pour la compagnie de téléphonie mobile MTN intitulé «Momo Douahou».

La dernière véritable sortie musicale d’On the Track remonte au 29 janvier dernier avec le titre «No limit», une collaboration avec son frère Kerozen.

Une chose est cependant sûre, l’actuel ambassadeur de Bose Côte d’Ivoire se fait de plus en plus rare aussi bien sur la toile que sur les médias même si de temps en temps, il donne de la force à certains de ses collègues à travers le partage de leurs nouvelles sorties musicales et en les honorant de sa présence à leurs showcases et concerts.

Nous espérons de tout cœur que Bebi Philip reviendra très prochainement avec de nouvelles tueries musicales comme à son habitude.